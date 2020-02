Incidente in ArcelorMittal, operaio subisce intervento alle gambe

Infortunio questa mattina nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto: un operaio ex Ilva ha riportato ferite agli arti inferiori a causa della caduta di materiali nel reparto Officina Carpenteria. L’uomo è stato subito condotto in ospedale e ha subito un intervento alle gambe, non corre pericolo di vita. La prognosi è di 40 gg.

Di seguito la nota dell’azienda sull’incidente: “Questa mattina un dipendente dello stabilimento di Taranto, mentre svolgeva presso l’Officina Carpenteria un lavoro di sabbiatura su un elemento metallico, veniva colpito dallo stesso che, cadendo, gli ha procurato alcune ferite. Il dipendente è stato soccorso e condotto presso l’Ospedale di Taranto per le cure mediche necessarie. L’azienda ha immediatamente comunicato l’accaduto agli enti esterni preposti e si è attivata per tutte le verifiche del caso”.

