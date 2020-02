Dissesto idrogeologico, Mazzarano: “Premiato intervento di 4,1 mln di euro a Massafra”

“Massafra è tra i sette Comuni premiati dalla Regione Puglia per un progetto contro il dissesto idrogeologico del valore di 4.100.000 euro”. Lo rende noto il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano, alla luce della delibera approvata durante l’ultima giunta regionale.

“In particolare si tratta di un intervento – ha spiegato Mazzarano – per la messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico e idraulico e dell’adeguamento di canale 3 Ponti, a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico finanziato con delibera Cipe. “Un risultato molto importante per il nostro territorio – ha concluso Mazzarano – frutto del buon lavoro della amministrazione comunale e della collaborazione con la Regione Puglia in un ambito, quello della salvaguardia del territorio e della tutela dell’ambiente, che rappresenta uno dei principi cardine attorno al quale ruota da sempre l’impegno delle istituzioni locali e regionali”.

