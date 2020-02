Amat Taranto: Presidente Gira sulla sassaiola ai danni di un bus

Ieri sera alle 21.20 circa, un autobus della Kyma Mobilità -Amat spa è stato colpito da alcuni sassi in località via Galeso al quartiere Tamburi (TA). Il vetro centrale del mezzo è andato in frantumi e non si sono registrati feriti.

“Con rabbia denuncio l’ennesimo atto vandalico ai danni del servizio pubblico. Non è la prima volta e anche questa volta nessun passeggero ha riportato lesioni. Ma è solo fortuna perché ricordo a questi cittadini incivili e violenti che una sassaiola può anche uccidere. Ringrazio il nostro operatore che con professionalità e prontezza di riflessi ha portato in sicurezza i passeggeri e richiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Queste azioni violente, meritano da parte di tutta la collettività una ferma condanna”.

La partecipata del Comune porterà avanti con determinazione ed impegno il progetto di rinnovazione dell’Amministrazione Melucci, al fine di offrire a tutti i cittadini un servizio pubblico il più efficiente e sicuro possibile attraverso l’implementazione su tutta la propria flotta di telecamere di sorveglianza.

