Allerta meteo per il 6 febbraio, chiusi parchi e cimiteri

In ragione dell’allerta arancione per vento diramato dalla Regione Puglia, la Protezione Civile del Comune di Taranto ha attivato il COC, Centro Operativo Comunale, per poter monitorare quanto avviene sul territorio e organizzare con celerità gli eventuali interventi. In ragione di ciò verranno chiusi i parchi cittadini e i cimiteri. Si raccomanda ai cittadini la massima attenzione. Tutte le indicazioni di precauzione e le informazioni sono reperibili all’indirizzo http://infoalert365-taranto.sf1.3plab.it/

