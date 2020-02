Taranto: Differenziata, i primi resoconti

A un giorno dallo start up nei quartieri Tamburi, Lido Azzurro e Paolo VI, è già gara a chi conferisce il miglior organico. Lunedì Tamburi e Lido Azzurro hanno superato l’ansia del debutto, presentando agli operatori “Kyma Ambiente – Amiu” i contenitori marroni sufficientemente pieni: ci aspettavamo qualcosa in più, considerando la domenica di mezzo (pranzo ricco, come vuole tradizione), ma al primo colpo è stato già un successo. La risposta di Paolo VI non si è fatta attendere. I suoi abitanti oggi hanno contribuito al primo, vero cumulo di organico del nuovo servizio: “Un rifiuto di alta qualità”, il commento dei tecnici! Tamburi e Lido Azzurro potranno rifarsi domani con l’organico, ma dovranno prestare grande attenzione: si conferisce anche il vetro, lì, quindi occhio ai colori dei contenitori. Paolo VI, invece, si misurerà per la prima volta con il multimateriale: riuscirà a dare la spallata necessaria per confermare l’entusiasmo mostrato all’avvio?

Nota di Kyma Ambiente-Amiu.

Correlati

Commenta l'articolo: