Spaccio di sostanza stupefacente, arrestato

I carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico (TA) hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne, operaio, incensurato di Carosino. I militari, nel corso di specifico servizio, notato il giovane a piedi in atteggiamento sospetto nei pressi del Comune di Carosino, lo hanno sottoposto a perquisizione personale d’iniziativa. Nel corso del controllo, il prevenuto è stato trovato in possesso di un “panetto” di sostanza stupefacente di tipo Hashish, del peso di gr. 100, occultato all’interno degli slip.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato su disposizione del Sost. Proc. di turno della Procura della Repubblica di Taranto, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale.

