Nasce in Consiglio regionale il gruppo di Italia in Comune. Aderiscono i consiglieri Pellegrino, Nunziante e Vizzino

È stato costituito questa mattina alla Regione Puglia il nuovo gruppo regionale di Italia in Comune. Ne fanno parte i consiglieri regionali Paolo Pellegrino (ex Puglia con Emiliano), Antonio Nunziante (ex Emiliano Sindaco di Puglia) e Mauro Vizzino (ex Leu/i Progressisti). Pellegrino è stato indicato come capogruppo.

“Siamo felici di poter annunciare il debutto in aula – spiegano i tre consiglieri – di una forza civica già ampiamente radicata in tutto il territorio nazionale e che qui in Puglia vede numerose adesioni tra diversi amministratori locali. Daremo il nostro contributo al centrosinistra, nell’ottica di una valorizzazione del buon lavoro svolto in questi cinque anni dall’amministrazione regionale guidata da Michele Emiliano. Italia in Comune è quel soggetto politico aderente ai bisogni dei cittadini, in una fase storica in cui i partiti tradizionali sono intrisi di demagogia e di populismo”.

