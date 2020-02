AQP: Lavori urgenti al quartiere Paolo VI di Taranto

Acquedotto Pugliese, per effettuare lavori urgenti a servizio del quartiere Paolo VI dell’abitato di Taranto, a causa di una rottura sulla condotta di via Buozzi angolo via De Gasperi, ha dovuto sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica a partire dalle ore 8:30 del 4 febbraio 2020. I lavori procederanno ininterrottamente, fino al regolare ripristino della erogazione del servizio, previsto per le ore 14:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, che saranno dislocate presso via Lago di Garda e contrada Catanese.

numero verde 800.735.735

