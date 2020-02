Sversamento minerale in Mar Grande, esposto in Procura

“Stamattina i consiglieri comunali di Taranto, Massimo Battista, Floriana de Gennaro, Rita Corvace, Vincenzo e il cittadino Luciano Manna, hanno depositato l’ennesimo esposto alla Procura della Repubblica per disastro ambientale nel mare di Taranto avvenuto nella giornata di ieri, quando in Mar Grande si è verificato lo sversamento di un enorme quantitativo di minerale.

Ormai abbiamo perso il numero delle denunce fatte, ne vale la pena? SI.

Quello che è successo ieri in Mar Grande è qualcosa di una gravità inaudita.”

(foto da Facebook – Luciano Manna)

