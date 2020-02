Primo “matching” fra imprenditori in Confindustria Taranto

Creare una rete di conoscenza e scambio, che possa favorire opportunità e business. Da questa esigenza nasce “Matching day: incontra il tuo futuro!”, iniziativa voluta e portata avanti da Antonella Alfonso, presidente della Piccola Industria, la quale -nel corso dei suoi primi due anni di presidenza – ha raccolto le istanze degli imprenditori associati sulla necessità di maggior “connessione” fra le imprese, al fine di incentivare possibili interazioni progettuali e di investimento.

Organizzato sul modello del business speed date, ossia degli incontri fra due imprenditori (anche di settori diversi) della durata di 5 minuti, il matching si è svolto nei giorni scorsi nella sala conferenze di Confindustria Taranto ed ha registrato grande apprezzamento da parte dei partecipanti.

Una cinquantina quelli che si sono avvicendati nel percorso di conoscenza reciproca, mirato anche a raccontare brevemente la propria attività, che ha consentito in molti casi di approfondire punti di contatto interessanti e reciprocamente vantaggiosi.

Grande entusiasmo è stato espresso dalle aziende presenti anche per la novità insita nella modalità di approccio, che ricalca un format già sperimentato anche in altre regioni e che ha l’obiettivo, nel tempo, di guardare anche oltre la comune appartenenza territoriale per sondare nuove alleanze commerciali.

“In considerazione dell’ottimo risultato scaturito in questa prima esperienza – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro – i prossimi appuntamenti potrebbero andare nella direzione degli incontri di filiera, ritagliati su misura sulle specificità produttive, oppure allargati alle altre province, per agevolare una positiva contaminazione e sinergia fra le molte eccellenze della nostra regione. Resta il fatto – ha concluso – che il progetto portato avanti dalla Presidente Antonella Alfonso, che ringrazio per il grande impegno, ha evidenziato la volontà di molte aziende, di qualsiasi settore, di allargare la rete di contatti e dialogare con diversi player: di questa esigenza continueremo a tener conto replicando, nelle sue logiche, il modello sperimentato, fino a farne un appuntamento fisso”.

