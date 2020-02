Nota su raccolta differenziata “porta a porta” a Tamburi, Lido Azzurro e Paolo VI

Un riscontro positivo è quello che arriva dal primo giorno di raccolta differenziata “porta a porta” nei quartieri Tamburi, Lido Azzurro e Paolo VI di Taranto. Le quantità di rifiuti differenziati sono ancora esigue rispetto a Talsano, Lama e San Vito, dove la risposta dei cittadini ha confermato quanto accade da ormai 5 anni, nonostante la rimodulazione del servizio avviata contestualmente oggi, ma considerando che si tratta dell’avvio di un nuovo servizio per “Kyma Ambiente – Amiu” si tratta di una prospettiva positiva.

Il quartiere Tamburi ha reagito meglio con il conferimento dell’organico, si è registrata un’ottima risposta da parte dei cittadini; qualche problema si è avuto a Paolo VI, soprattutto in merito agli abbandoni abusivi, che sono stati comunque prontamente eliminati dagli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” già alle 13.

In entrambi i quartieri hanno lavorato 7 compattatori destinati allo svuotamento dei contenitori e 3 ragni per la rimozione dei cumuli. Contestualmente hanno continuato a lavorare le squadre di consegna dei kit, per recuperare quelle utenze che inizialmente li avevano rifiutati o dove non era stato possibile reperire nessuno. I presidi sul territorio per queste attività rimarranno attivi per tutta la settimana.

