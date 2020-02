Giornata di Raccolta del Farmaco del Banco Farmaceutico dal 4 al 10 febbraio

In oltre 5.000 farmacie italiane che espongono la locandina della Giornata di Raccolta del Farmaco, dal 04 al 10 febbraio, sarà possibile acquistare uno o più confezioni di farmaci da banco da donare agli indigenti. I medicinali saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele. Nella provincia di Taranto ogni Farmacia che ha aderito all’iniziativa e quindi alla raccolta è stata abbinata ad uno o più realtà assistenziali che da decenni operano sul nostro territorio provinciale.

Nel 2020, il Banco Farmaceutico compie 20 anni.

Per tale occasione, quest’anno la Raccolta del Farmaco durerà una settimana, dal 4 al 10 febbraio (il giorno principale sarà sabato 8 febbraio).

La decisione di estendere le attività di raccolta ad una settimana deriva soprattutto dalla necessità di rispondere in maniera più efficace all’aumentato fabbisogno degli indigenti così come viene anche richiesto dagli enti di assistenza.

In questi giorni, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle oltre 5.000 farmacie italiane che aderiscono all’iniziativa (riconoscibili dal fatto che espongono la locandina della GRF). I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche. La Giornata è resa possibile grazie all’impegno e al contributo dei 24.000 volontari presenti in ogni Farmacia e degli oltre 15.000 farmacisti.

A Taranto e provincia, la Giornata di raccolta si svolgerà dal 4 al 10 febbraio in circa 40 farmacie. I volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti l’8 febbraio, ma i farmaci saranno raccolti per tutta la settimana e su tutti i medicinali acquistati verrà apposto un bollino con la dizione “Farmaco donato – vietata la vendita”. Sia la Federfarma che il Banco Farmaceutico, promotori di tale iniziativa nella provincia di Taranto sin dal 2004, sono profondamente grati ai cittadini di Taranto e provincia, che ogni anno hanno sempre risposto generosamente e che durante l’edizione del 2019 hanno consentito una raccolta di ben 3306 confezioni di farmaci (pari a un valore di circa 22.000 euro) che hanno aiutato 22 enti della nostra provincia che assistono oltre 15.000 persone.

Ricordiamo a tutti i cittadini che, tra i 5 milioni di poveri, attualmente censiti in Italia, circa 1 milione e 260.000 sono minori.

Tutto ciò significa che, nel nostro Paese, c’è ancora tanto lavoro da fare. Nei sette giorni della prossima Giornata di Raccolta del Farmaco sarà possibile dare un importante contributo, aiutando concretamente chi ha bisogno. Ogni anno cresce anche l’impegno delle farmacie che partecipano a questa meritevole iniziativa, sostenendola anche economicamente e con spirito di solidarietà nei confronti delle persone più disagiate.

