Amianto in zona Parco Mar Grande, sopralluogo di Polizia e Guardia Costiera

Nota di Luciano Manna (VeraLeaks). “A pochi giorni di distanza dalla denuncia a mia firma che ho depositato in Procura, dove ho segnalato alla Polizia Giudiziaria la presenza di notevoli quantitativi di amianto nell’area che la giunta del comune di Taranto aveva individuato per la realizzazione del Parco Mar Grande, questa mattina i militari della Polizia e della Guardia Costiera hanno effettuato un sopralluogo nell’area dove hanno prelevato alcuni campioni. Attendiamo i risvolti per comprendere se l’area verrà posta sotto sequestro.

Resta sconcertante il fatto che la giunta solo a novembre 2019, quindi pochi mesi fa, aveva approvato un progetto per la realizzazione di un parco, il Parco Mar Grande, nell’area che in pratica è una enorme discarica a cielo aperto costituita da rifiuti di ogni genere, compreso l’amianto. Si spera che l’area possa essere, a breve, messa in sicurezza e bonificata perché i cittadini di Taranto possano riappropriarsi di aree verdi bagnate dal nostro meraviglioso mare”.

