Porto, Ministro De Micheli a Taranto per ampliamento quarto sporgente

“Un altro importante tassello si completa nel porto di Taranto. Si tratta del completamento dei lavori di ampliamento del quarto sporgente, funzionale ad implementare la ricettività della infrastruttura tarantina. In questi anni il Porto di Taranto ha cambiato il suo volto divenendo ormai un sito attrattivo e poliedrico al servizio dei mercati asiatici quale porta del Mediterraneo. Trasformazione dovuta alle poderose risorse messe in campo col Cis dai Governi di centrosinistra e alla sapiente regia dell’autorità portuale.

Per questo non possiamo che accogliere positivamente la presenza del Ministro dei Trasporti Paola De Micheli che sin da subito ha mostrato la sua sensibilità e vicinanza rispetto alle molteplici opportunità del porto tarantino. Sarà l’occasione per fare il punto su quanto fatto e le prospettive che si stanno concretizzando con Yilport e l’impiego dei lavoratori ex TCT, oggi salvaguardati nella costituita agenzia che è stata oggetto nel decreto “mille proroghe” di un importante intervento per garantire i lavoratori grazie ad un proficuo lavoro di squadra tra Istituzioni e rappresentanze sindacali.”

Nota di Vincenzo Di Gregorio, Segretario cittadino PD Taranto, e Giampiero Mancarelli, Segretario provinciale PD Taranto.

