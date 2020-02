Leporano, salvaguardia del territorio: terminati lavori di bonifica ex Batteria Cattaneo

Ieri, 31 Gennaio 2020, sono terminati i lavori di pulizia e bonifica del sito ex-Batteria Cattaneo nel Comune di Leporano grazie alla collaborazione del gruppo ARIF Puglia “Agenzia regionale per le attività Irrigue e Forestali della Puglia”. L’amministrazione comunale, il Sindaco Dott. Damiano Vincenzo, l’Assessore ai lavori pubblici Vincenzo Zagaria e l’Assessore all’ambiente Elena Galeone in prima linea con uomini e mezzi efficienti per la salvaguardia del territorio.

L’Assessore Zagaria in una nota scrive: “Ringrazio l’ARIF per la collaborazione resa, gli ultimi lavori di riqualificazione e bonifica risalgono al 2016. Questo polmone verde va tutelato e quindi cercheremo di rendere i rapporti più incisivi e costanti”.

