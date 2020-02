ArcelorMittal, il 3 febbraio sit in lavoratori Alliance Green Services Italia S.r.l.

Di seguito un comunicato di Uiltrasporti. I lavoratori Alliance Green Services Italia S.r.l. terranno un sit in il 3 febbraio 2020 dalle h 7.00 alle h 13.00 dinanzi alla Portineria Impresa dello Stabilimento ArcelorMittal di Taranto.

“A seguito di quanto accaduto nella giornata odierna in cui, la Direzione aziendale ci ha comunicato la sospensione delle lavorazioni presso lo stabilimento ArcelorMittal Italy a far data dal 31 gennaio 2020 h 23.00, le scriventi OO.SS. proclamano un Sit In per il giorno 3 febbraio 2020 dalle h 7.00 alle h 13.00 dinanzi alla portineria Imprese dello Stabilimento ArcelorMitta di Taranto.

Le dichiarazioni dell’azienda che denuncia il mancato pagamento di ArcelorMittal, delle proprie spettante, appaiono come una beffa e fanno ripiombare i lavoratori nella più assoluta incertezza sul proprio futuro lavorativo. Le scriventi OO.SS. non accettano questo stillicidio di situazioni che trasforma un diritto al lavoro in una lenta e mortificante agonia. Solo ieri, conclusi i cambi di appalto e le perdite subite in termini lavorativi, i lavoratori guardavano con un piccolo sorriso al futuro della nuova realtà aziendale che si affacciava sul territorio jonico. A distanza di soli 4 mesi, l’azienda quasi preannuncia un disimpegno lasciando 150 famiglie nell’incertezza più assoluta. Se non si parlasse del diritto al lavoro e alla vita dignitosa delle persone, la situazione rasenterebbe quasi la comicità. Le scriventi OO.SS. chiedono all’illustre Prefetto la convocazione di un incontro nella stessa data del 3 Febbraio 2020 auspicando che gli interessati, nell’ottica di una fattiva collaborazione, si dichiarino disponibili ad un incontro chiarificatore e che ponga fine alla situazione determinata per evitare una nuova catastrofe occupazionale.”

