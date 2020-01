Due uomini, di 44 e 56 anni, residenti in provincia di Bari, sono stati denunciati dalla Polizia di Taranto per inquinamento ambientale in concorso. Nella loro auto, durante un controllo eseguito dagli agenti, sono stati rinvenuti 25 kg di datteri di mare, poi distrutti. Sul posto, anche la Guardia Costiera.

