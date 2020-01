Percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciato tarantino

I carabinieri della Stazione Taranto Principale, al termine di specifiche indagini volte a smascherare chi indebitamente percepisce il reddito di cittadinanza, hanno denunciato un 37enne tarantino con precedenti penali che, all’atto della compilazione della domanda per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, aveva omesso di dichiarare di essere sottoposto dall’agosto 2017 alla misura cautelare dell’ ”obbligo di presentazione alla PG” (situazione ostativa all’accoglimento della domanda stessa), percependo indebitamente, alla data odierna, oltre 6.500 euro. Oltre alla denuncia per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” l’uomo sarà anche segnalato all’INPS al fine di sospendere l’erogazione del reddito nei suoi confronti.

(foto di repertorio)

