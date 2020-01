Ex ILVA, Gruppo FI: “Mittal non riceve imprese dell’indotto? Grave, molto grave”

Nota del presidente Nino Marmo, a nome di tutto il Gruppo di Forza Italia al Consiglio Regionale. “Vantano milioni e milioni di euro di crediti per fatture non pagate, eppure ArcelorMittal non ha ritenuto di ricevere gli imprenditori dell’indotto, costretti ad auto-convocarsi oggi dopo il silenzio prolungato dell’azienda. Un atteggiamento gravissimo ai danni delle imprese che stanno vivendo un momento di crisi profonda e che, nonostante le difficoltà, hanno sempre mantenuto un profilo mite, sobrio e collaborativo. L’interruzione del dialogo con le imprese, del tutto immotivata, nasce dal “naufragio” della task force che si sarebbe dovuta occupare di garantire i pagamenti in modo regolare. Ed era questo il principale intento degli imprenditori oggi. Giunta pugliese e governo nazionale dovrebbero intervenire immediatamente per ristabilire un clima di serenità nelle relazioni, a tutela delle legittime istanze delle imprese che, assieme all’ex Ilva, costituiscono la spina dorsale dell’economia tarantina e pugliese”.

“Ci stiamo aggiornando. C’è un progetto di accordo, ci sono dei dettagli da definire”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel punto stampa da Sofia in merito al negoziato con A.Mittal sull’ex Ilva. Se ci vedremo? “Non è da escludere nei prossimi giorni, Mittal ha dato disponibilità”.

Correlati

Commenta l'articolo: