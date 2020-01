Centro Comunale di Raccolta, a Statte si va verso l’ampliamento

Con i fondi FESR 2014/2020 il Comune di Statte punta all’adeguamento del Centro di Raccolta Comunale, che punti su maggiore efficienza e ad una filiera del riuso capace di abbassare i costi di smaltimento e avviare processi virtuosi di economia circolare. E’ sotto questi auspici che si è svolta ieri nella sede del Comune, alla presenza del Sindaco Andrioli, del funzionario Ecologia e Ambiente, Mauro De Molfetta, una riunione con il partenariato economico e sociale del territorio.

Alla riunione erano presenti per la segreteria generale territoriale della CISL, Mariangela Frulli, per la CGIL, il segretario generale di Taranto, Paolo Peluso, e il responsabile del Dipartimento sviluppo della CGIl Puglia, Mario Barberio, per la UIL, il segretario generale Taranto, Giancarlo Turi, e il segretario generale dell’UGL Taranto, Alessandro Calabrese.

Il progetto è stato presentato dall’ing. Augusto Merico che nell’ambito dell’illustrazione delle tavole tecniche ha messo in evidenza anche la realizzazione di una cisterna per il riutilizzo delle acque da destinare all’irrigazione del verde urbano, l’installazione di una pesa ponte per l’individuazione precisa della mole di differenziata raccolta da ogni singolo cittadino-utente e un adeguamento degli spazi anche per il conferimento da parte delle persone con disabilità.

Dopo la presentazione del progetto che vedrà l’ampliamento del CCR e del Centro di riuso è stato offerto al partenariato presente l’occasione per presentare alcune istanze migliorative allo sviluppo del progetto.

Posta in evidenza da parte dei sindacati la necessità di individuare uno step successivo rispetto alla realizzazione che dovrà riguardare necessariamente la gestione del centro.

Evidenziate da Peluso e Barberio della CGIL la possibilità di intervenire sul fronte dell’implementazione della copertura economica per ulteriori bandi regionali che prevedano anche la fase della gestione e la realizzazione di Laboratori del riuso che siano in grado di creare anche start-up o piccole imprese a conduzione giovanile.

Per Frulli della CISL sarà importante porre mano ad un coordinamento di politiche sociali che avvicini il terzo settore a questa opportunità.

Per tale ragione tutti i rappresentanti sindacali hanno espresso parere favorevole rispetto all’investimento previsto nel Comune di Statte, auspicando però ulteriori misure a sostegno dei laboratori del riuso attualmente non inseriti nelle spese dell’attuale bando.

