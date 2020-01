Brillante prestazione delle ragazze del Battaglini alle Olimpiadi di Matematica

Si è svolta in questi ultimi giorni, in 20 sedi italiane, la gara femminile delle Olimpiadi di Matematica a squadre. Le Scuole che hanno partecipato, tra cui il Liceo Battaglini per Taranto, sono state 225, raggruppate in 3 grandi match da 75 squadre, che potevano giocare tra loro grazie al supporto del sito internet Progetto Phi quadro, ideato dal Prof. Sandro Campigotto del Liceo Paschini di Tolmezzo. Questa competizione, alla sua quarta edizione, è nata per incentivare le ragazze a partecipare alle gare di Matematica.

Si era notato che la partecipazione femminile era molto inferiore a quella maschile, e allora certi che le donne sono in grado di dare molto alla Matematica, la Commissione a capo delle gare a squadre ha pensato e poi deciso di costituire questo canale speciale.

La gara di Taranto ha visto partecipare oltre al Battaglini, il liceo Archita, l’Istituto Maria Pia, Il liceo Fermi di Policoro, il Liceo Vico di Laterza e il Liceo Galilei di Manduria.

Le ragazze del Battaglini hanno condotto una gara esemplare, piazzandosi al primo posto del gruppo di 75 squadre in cui erano inserite, primeggiando sin dall’inizio della gara e rimanendovi per quasi tutto il resto della gara.

La compagine tarantina, guidata dai professori Serafica e Valentini, è stata formata dalla vecchia squadra e cioè Cristina Buzzerio, Carlotta Castelli, Mirea Destratis, Nicoletta Leone, Giordana Vitti e Marghrita Vitulli, con l’aggiunta di 3 validissimi nuovi arrivi e cioè le tre alunne di seconda classe Giorgia Lapomarda, Giulia Marchisella e Claudia Novellino. Ma la cosa ancora più entusiasmante è che confrontando i 3 grandi match, che si sono svolti in contemporanea, il Battaglini è stata la squadra che ha avuto il miglior piazzamento, rispetto a tutte le altre, piazzandosi davanti a scuole di grandissima tradizione nelle gare Olimpiche, come il Leonardo di Brescia o il Marconi di Massa Carrara.

Buona è stata anche la prestazione del Vico di Laterza che ha concluso la gara in sedicesima posizione, su 75, con partecipanti tutte novizie.

I coach della nostra squadra e cioè i Proff.ri Valentini e Serafica si sono dichiarati più che soddisfatti della condotta di gara delle loro ragazze, ma hanno anche affermato che, prima della finale nazionale di Cesenatico, le loro alunne dovranno ancora impegnarsi e crescere, perché il percorso all’interno del programma Olimpico è molto lungo e faticoso, anche se molto gratificante.

Hanno poi ringraziato lo sponsor, cioè lo studio odontoiatrico Ruscigno, che ha fornito coppe e medaglie per la manifestazione e la Dirigente, dott.ssa Arzeni, per l’importanza che riserva al progetto Olimpiadi all’interno della Scuola.

La stessa Dirigente del Liceo Battaglini, ha poi ringraziato alunne e Docenti per l’impegno e l’abnegazione profusi nello svolgimento del progetto e si è detta certa che con questa squadra si potrà ambire a traguardi sempre migliori.

