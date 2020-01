Xylella, monitoraggio e abbattimenti

Si concludono domani le operazioni di monitoraggio della Xylella fastidiosa ad opera dei 172 agenti fitosanitari dell’Arif. In poco più di una settimana sono stati passati al setaccio i territori di Putignano, Castellana Grotte, Alberobello, Monopoli e Noci. Tutti ricadenti nella zona cuscinetto. Il monitoraggio ha inoltre riguardato i “buffer” del brindisino e della provincia di Taranto che ricadono nella zona contenimento.

Procedono speditamente anche le operazioni di eradicazione delle piante infette nell’area di contenimento. Più di 100 ulivi sono stati abbattuti in una settimana. Ne restano circa un centinaio, in base a quelle che sono le disposizioni dell’Osservatorio Fitosanitario Regionale. Si conta di completare le operazioni di eradicazione, in zona contenimento, nella prossima settimana, raggiungendo così gli obiettivi di allineamento temporale richiesti dalla Unione Europea.

