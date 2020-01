Stagione musicale 2019/2020, arriva Sergio Cammariere

Sabato 1 Febbraio la stagione musicale 2019/2020 organizzata da Comune di Taranto, Teatro Pubblico Pugliese e direzione del teatro Fusco di Taranto entra nel vivo con un appuntamento attesissimo fin dalla sua presentazione.

Sul palco del rinato teatro comunale Fusco di Taranto si esibirà il pianista e cantautore amatissimo dal pubblico italiano Sergio Cammariere. Un concerto che coincide con la presentazione dell’ultimo lavoro “La Fine di tutti i guai”, per la prima volta a Taranto, e decimo album del cantautore. Tracce inedite e scritte da Sergio Cammariere con Roberto Kunstler, prodotto da Giandomenico Ciaramella per Jando Music in coproduzione con Parco della Musica Records e distribuito da Egea.

Musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, Sergio Cammariere ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E soprattutto, un’innata predisposizione per la composizione musicale.

I concerti di Sergio Cammariere si rivelano sempre una meravigliosa avventura, mutevole in ogni situazione, in cui l’artista crea sul palco una straordinaria armonia con i suoi musicisti e “invenzioni” musicali di grande impatto. Emerge il calore del grande pianista, la finezza degli arrangiamenti, le sue improvvisazioni estrose e libere come voli che esaltano la platea e una sensibilità che pervade ogni nota.

Una svolta pop dell’artista calabrese che, senza tradire il jazz, racconta l’amore in tutte le sue declinazioni musicali, nel solco di una grande tradizione che va dalla musica latino – americana e brasiliana, fino al blues e al jazz. A dare leggerezza al tutto, i testi semplici, poetici e riflessivi dell’amico Roberto Kunstler.

Correlati

Commenta l'articolo: