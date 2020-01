Rifiuta “caffè” al parcheggiatore, pneumatici tagliati

Aveva minacciato poco prima un automobilista che si era rifiutato di pagare il classico “caffè”. Dalle minacce ai fatti, così al ritorno il proprietario dell’auto parcheggiata ha trovato un pneumatico tagliato. Fondamentale, per individuare il responsabile, si è rivelata la collaborazione di un altro cittadino che aveva sorpreso il parcheggiatore proprio nel momento in cui stava danneggiando l’autovettura. L’uomo, un 37enne pregiudicato tarantino è stato ben presto individuato e rintracciato dai poliziotti colleghi del Commissariato Borgo di Taranto.

Per lui è scatta la denuncia in stato di libertà per estorsione.

Un altro parcheggiatore, già gravato da un DASPO urbano emesso lo scorso mese di novembre, è stato sorpreso in Via Anfiteatro ed anch’egli denunciato per inosservanza della misura di Polizia.

