Presentato il libro “Mister Cocco B – manuale per difendersi dai microbi”

Il coronavirus non è in Puglia, i pazienti sotto osservazione nelle strutture sanitarie sono affetti da stati influenzali provocati da ceppi diversi dall’agente virale responsabile dei casi originati a Wuhan, in Cina. Lo ha confermato il direttore del Dipartimento regionale della salute Vito Montanaro, in Consiglio regionale per alcune iniziative.

Certo, fa più notizia una pandemia più virulenta di altre ogni 20-30 anni, che 20-30 anni senza pandemie virulente, perché la scienza e i vaccini hanno tenuto tante malattie contagiose lontano dalla società, dalle famiglie e dalle persone. E hanno svolto questo compito in silenzio, non solo perchè virus e microbi sono invisibili, ma perché finchè la medicina e la ricerca prevengono correttamente non si vede (fortunatamente) nemmeno l’effetto dell’azione di quei virus e batteri. Sono alcune delle considerazioni fornite dagli esperti che hanno partecipato alla presentazione del libro “Mister Cocco B – manuale per difendersi dai microbi”, di Monica Serafini, Edizioni Dedalo, inserito nella linea editoriale “Leggi la Puglia”, del Consiglio regionale della Puglia, a cura della Sezione Biblioteca e comunicazione istituzionale.

Con il presidente dell’Assemblea Mario Loizzo e il direttore Montanaro, sono intervenuti i direttori dell’unità operativa universitaria di neonatologia del Policlinico di Bari Nicola Laforgia, del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Taranto Michele Conversano, dell’igiene pubblica dell’Asl di Lecce Alberto Fedele e l’autrice del libro, Monica Serafini, medico.

Diecimila copie la tiratura, per il Consiglio regionale, di un volume che si rivolge ai bambini (è una favola, è coloratissimo, interattivo e contiene una tavola del gioco dell’oca), nell’ambito di un’iniziativa che nella giornata ha previsto un incontro e diverse attività ludico-didattiche. Protagonisti gli alunni di quattro scuole primarie: l’Istituto “Felice Cassano” di Bitonto, il 1° Circolo didattico di Casamassima, il 27° Circolo Didattico di Bari-Palese e l’Istituto Comprensivo “Capozzi–Galilei” di Valenzano.

Il progetto, che nei prossimi mesi coinvolgerà decine di istituti e centinaia di scolari anche nel Leccese, vuole fornire solide nozioni scientifiche ai giovanissimi, per sviluppare la consapevolezza dei valori della prevenzione e degli obiettivi delle vaccinazioni, in modo da favorire il formarsi di un’opinione autonoma e assumere in futuro scelte consapevoli. L’auspicio è che “lavorando così” si possa arrivare a un’adesione spontanea e poter eliminare l’obbligo vaccinale.

“Un progetto di straordinaria attualità”, l’ha definito il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo: “la prevenzione è fondamentale, è la scelta principale, la medicina più giusta. Lo è in tutti i tutti i campi, ma nella sanità fare prevenzione significa non solo evitare malattie, anche ridurre i costi pubblici per la salute, prevenendo malattie acute nel corso del tempo”.

La fiaba è uno strumento educativo per avvicinarsi ai bambini. In quella raccontata da Monica Serafini, l’incontro di due bambini col Folletto della Salute, la scienza medica, diventa un’avventura nel corpo umano. Il funzionamento corretto del sistema immunitario, sostenuto dalla vaccinazione, “sconfigge il dispettoso Mister Cocco B e gli altri microbi cattivi”.

Correlati

Commenta l'articolo: