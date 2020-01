MArTa: #Openday domenica 2 febbraio

“Domenica 2 febbraio Open day al Museo Archeologico Nazionale di Taranto: vi aspettiamo tutti per le vostre visite gratuite al MArTA domenica 2 febbraio con orario non-stop dalle 8,30 alle 19,30 con chiusura della biglietteria ore 18,45 – dichiara il direttore Eva Degl’Innocenti – un’occasione per incontrarci tutti al Museo, alla scoperta della Magna Grecia”. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto presenta come sempre una ricca offerta in occasione dell’apertura mensile gratuita, ecco di seguito il programma:

OPEN DAY 2 FEBBRAIO 2020 Visite guidate “I capolavori del MArTA” ore 10.30, 11.30, 12.15, 16h30, 17.15. Visita guidata for kids “Ethra racconta….”ore 16.00 Tariffa euro 5 a persona soltanto per visite guidate. Ingresso gratuito per visite in autonomia. Prenotazione obbligatoria per le visite guidate Nova Apulia 099-4538639 e-mail prenotazioni@novaapulia.it L’ingresso al Museo sarà gratuito per tutti.

PER INFO Tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it

UFFICIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Tel. 099-4532112 o mail: man-ta.comunicazione@beniculturali.it

Correlati

Commenta l'articolo: