Il Sindaco Melucci ha fatto visita al DG dell’Istituto Treccani Massimo Bray

Nella sua due giorni istituzionale nella capitale, principalmente programmata per promuovere i progressi ed i grandi eventi, culturali e non solo, di cui Taranto si sta ormai rendendo protagonista nel panorama italiano ed internazionale, il Sindaco Rinaldo Melucci ha fatto visita al Direttore Generale dell’autorevole Istituto Treccani Massimo Bray.

“È un onore presentare la transizione che sta vivendo Taranto in Piazza dell’Enciclopedia italiana – ha dichiarato il primo cittadino ionico in questa circostanza -, soprattutto è una grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale e per i tarantini tutti registrare quanto il lavoro che si sta facendo, a Taranto e per Taranto, sia apprezzato nei luoghi di maggior prestigio della cultura italiana, luoghi capaci di scatenare ulteriore interesse ed investimenti.

Massimo Bray, oltre ad essere un grande manager ed un fine intellettuale, è da sempre un attento lettore dei processi di cambiamento della nostra terra, a lui chiederò di sostenere attivamente alcuni dei nostri progetti, per esempio quelli di rilancio dei palazzi storici dell’Isola Madre”.

Il Sindaco Rinaldo Melucci mercoledì ha fatto visita a Roma al Maxxi, la importante istituzione museale nazionale sulle arti del XXI secolo

Nel cordiale incontro con il Presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri, il primo cittadino ionico ha potuto discutere di alcune importanti collaborazioni che nelle prossime settimane potrebbero vedere coinvolto il celebre museo ed il Comune di Taranto, a partire da progetti di ricerca, di creazione di valore sociale e finanche di assistenza nella riqualificazione di alcuni grandi attrattori della città dei due mari.

Con l’occasione, il Sindaco Melucci ha potuto visionare alcune sezioni della mostra dedicata al grande architetto Gió Ponti, al fine di trarre spunti per la migliore celebrazione possibile del cinquantenario della Concattedrale Gran Madre di Dio.

“Intorno alla cultura, specie contemporanea, e alla valorizzazione dei nostri beni architettonici identitari intendiamo generare buona economia e consolidare questa nuova immagine di Taranto – ha precisato a margine della visita il capo dell’Amministrazione comunale -, e per raccontare efficacemente la Taranto che sta nascendo da questi sforzi corali ed epocali siamo oggi orgogliosi di poter attingere alle competenze ed alla passione della struttura del Maxxi.”

Il Sindaco Melucci ha infine invitato in riva allo Ionio la Presidente Giovanna Melandri, con la quale, tra le altre azioni, si è avviato un dialogo volto a supportare l’ente civico nella costituzione della prima vera Pinacoteca di Taranto.

