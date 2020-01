Domenica al Museo, aperti Palazzo Pantaleo e Museo Etnografico

Anche questo mese il Comune di Taranto aderisce all’iniziativa indetta dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo “DOMENICALMUSEO MuSEI GRATIS PER TUTTI”.

Pertanto, il Palazzo Pantaleo e il Museo Etnografico “Alfredo Majorano” saranno aperti e visitabili, grazie anche al supporto di guide turistiche specializzate messe a disposizione dal Comune di Taranto, domenica 2 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Incontro assai cordiale quest’oggi al Mibact tra il Sindaco Rinaldo Melucci ed il Ministro Dario Franceschini.

Il capo dell’Amministrazione comunale ha potuto ringraziare formalmente il Ministro dei Beni Culturali per le importantissime iniziative che il suo dicastero sta conducendo ormai sistematicamente su Taranto, in particolar modo all’interno dell’Isola Madre, e per le parole sempre lusinghiere che il Ministro Franceschini riserva alla città, alla sua storia come ai suoi sforzi per superare la drammatica crisi industriale e divenire stabilmente una città d’arte, sempre più centrale nello scenario culturale del Mezzogiorno.

Tra le innumerevoli riflessioni condivise con il Ministro, il Sindaco Melucci ha illustrato più nel dettaglio il progetto di realizzare a Taranto una Biennale del Mediterraneo, in sinergia con gli analoghi prestigiosi eventi già esistenti nel campo dell’architettura e del design.

“Spero che il Ministro Franceschini possa presto tornare a far visita a Taranto e a tastare con mano come il volto della città stia cambiando in fretta – ha dichiarato il primo cittadino ionico rinnovando il suo invito al Ministro -. So che ha ben chiaro l’abisso nel quale siamo stati gettati per rispondere alla chiamata del Paese negli ultimi cinquant’anni, una vera apocalisse socio-economica ed ambientale, dalla quale anche grazie al suo aiuto e all’industria sostenibile della cultura usciremo fuori per sempre.”

Correlati

Commenta l'articolo: