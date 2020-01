Cataldino: “No ai prodotti per bambini venduti davanti alle scuole”

Un nuovo sequestro di giocattoli, con marchi contraffatti è stato effettuato dalla Polizia Locale sezione annonaria davanti ad una scuola di Taranto.

Preavvertiti da una segnalazione, i Vigili si sono recati sul luogo, operato il sequestro e hanno denunciato a piede libero le persone coinvolte. Il giorno prima una segnalazione aveva indicato la presenza di persone che promuovevano la vendita di materiale di editoria e di giocattoli.

Le indagini effettuate nei sequestri precedenti indicano una provenienza chiara e poiché i prodotti in vendita provengono da zone esterne alla competenza della Polizia Locale, i dati verranno trasmessi perché le indagini possano proseguire grazie all’operato delle forze dell’ordine competenti.

“Ribadiamo – commenta l’assessore alla polizia locale Gianni Cataldino – che è vietata qualunque forma di vendita entro 100 metri da zone sensibili quali le scuole è severamente vietata. É un’azione particolarmente grave, poiché posta in essere approfittando della facilità di manipolare i bambini. Saremo a fianco delle istituzioni scolastiche , così come stiamo facendo sul tema droga con l’operazione Scuole Sicure, per garantire sicurezza , ma invitiamo anche i genitori a tenere sempre alta l’attenzione e non favorire con incauti acquisti le incursioni di questi profittatori”.

