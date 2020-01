Sigilli ad un poligono di tiro abusivo

I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Taranto hanno sequestrato una vasta area, di circa 600 mq, tra Taranto e Talsano, adibita a poligono di tiro priva delle necessarie autorizzazioni. Nell’area erano state allestite postazioni di tiro ed al momento dell’accertamento sono state trovate otto persone impegnate in una esercitazione, alla presenza di un istruttore.

A disposizione dei tiratori, inoltre, cuffie, sagome, scatole di proiettili e recipienti per la raccolta delle ogive esplose. Il controllo dei registri, dove erano annotati tutti i dati delle esercitazioni ha consentito di accertare che da tempo, quell’area era utilizzata come poligono di tiro in modo continuativo. I poliziotti hanno scoperto, però, che l’attività si svolgeva in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo.

Il presidente dell’associazione che gestisce la struttura, infatti, non ha fornito alcuna autorizzazione in relazione all’esercizio dell’attività.

Pertanto, al termine dell’ispezione, gli agenti hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera struttura con l’apposizione dei sigilli.

Il 27enne pregiudicato tarantino autore della violenta aggressione avvenuta lo scorso sabato sera, finisce in carcere.

L’uomo, sabato scorso, nella centralissima via Di Palma, si era reso responsabile di una violenta aggressione ai danni di un giovane, che ne aveva determinato il ricovero in codice rosso al SS. Annunziata.

Identificato e denunciato dagli uomini della Squadra Mobile, è stato accertato che era anche sottoposto agli arresti domiciliari.

Tale violazione è costata al 27enne la denuncia per evasione, che ha fatto aprire per lui le porte del carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In ragione della gravità delle contestazioni, infatti, è stata disposta la sospensione del beneficio degli arresti domiciliari con il ripristino della detenzione in carcere.

