Notai di tutta italia a taranto per il 14° convegno di studi

Il Consiglio Notarile del Distretto di Taranto rinnova l’appuntamento annuale – giunto alla XIV^ edizione – con il convegno di studi che si terrà il 31 gennaio e il 1° febbraio 2020 al Palazzo Arcivescovile. Il prestigioso appuntamento, al quale hanno aderito centinaia di Notai provenienti da tutta Italia, vedrà la presenza dei vertici del Notariato: il presidente Cesare Felice Giuliani e il presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Francesco Giambattista Nardone.

Il convegno anche quest’anno sarà articolato in due sessioni. La prima, quella di venerdì 31 gennaio (inizio alle ore 15), di natura deontologica; la seconda (il sabato, con inizio alle ore 9) di carattere prettamente scientifico. Ed ecco i temi in discussione. Venerdì 31 gennaio: “I rapporti successori, le vicende societarie e gli aspetti tributari, nel quadro delle regole deontologiche dei Notai”. Sabato 1 febbraio: “L’Edilizia, i rapporti successori, le vicende societarie e gli aspetti notarili della crisi dell’impresa”.

«Mi preme sottolineare – afferma il Notaio Antonello Mobilio, presidente del Consiglio Notarile di Taranto – che il carattere saliente di questo evento è la trasversalità geografica poiché vi prenderanno parte notai di ogni latitudine, dal Trentino fino al sud della Sicilia e dalla Sardegna. Questa caratteristica ci inorgoglisce solo se si consideri il fatto che si tratta di un convegno locale che tuttavia sempre più ha un’impronta nazionale. «Il convegno – rimarca il Notaio Antonello Mobilio – oltre a rivestire una importante opportunità professionale per il Notariato esprime una valenza sociale per la città di Taranto, che per due giorni, e anche più, assume una centralità anche di natura turistica e culturale.

A Taranto vi faranno ritorno, fra gli altri, colleghi che nel corso degli anni sono stati ammaliati dalle nostre bellezze, a cominciare dalla sede del convegno, il Palazzo Arcivescovile, nella città vecchia, un sito di grande valore storico (fu costruito nell’XI secolo). All’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Taranto, S.E. Monsignor Filippo Santoro, va la nostra più profonda gratitudine per la possibilità che ci offre di ospitare il convegno. E poi gli alberghi, i ristoranti, i siti culturali – penso al Museo Nazionale Archeologico “MarTa” – e naturali per due giorni saranno meta dei nostri colleghi.

Mi verrebbe da riassumere il tutto con uno slogan: “Quando il Notariato incontra la Magna Grecia…”. Un “grazie”, inoltre, lo rivolgo all’Amministrazione Comunale e, segnatamente, al Sindaco Rinaldo Melucci: gli ospiti del convegno troveranno anche da un punto di vista logistico e di viabilità accoglienza e ordine». In programma, nella due-giorni, temi di grande interesse ed attualità «Il convegno fa riferimento ai rapporti successori, alle vicende societarie, agli aspetti tributari e all’edilizia. E quindi a tutto quel coacervo di competenze tecniche e di valori culturali propri del Notariato che nell’esplicazione della sua funzione e nell’applicazione di questi principi – conclude il presidente Antonello Mobilio – è proteso a tutelare gli interessi dei cittadini, delle società, degli enti pubblici e del mondo sociale».

