Melucci su operazione Guardia Costiera contro mercato sommerso datteri di mare

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’operazione condotta con alta professionalità dalla Guardia Costiera di Taranto. L’estrazione illegale del “dattero di mare” produce danni irreparabili per tutto il territorio ionico; è infatti importante proteggere le nostre scogliere e salvaguardare l’ecosistema marino. A tutto ciò si aggiunge la fondamentale battaglia per la legalità e il rispetto delle norme, contrastando il mercato sommerso che da questa attività produceva un giro di oltre un milione di euro. Alla Capitaneria di Porto, al Comandante Castronuovo e a tutti i soggetti impegnati in questa operazione il mio sincero ringraziamento.”

Nota del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

Correlati

Commenta l'articolo: