Inaugurazione stagione musicale 2019/2020 con un’anteprima assoluta

Sul palco, nell’ambito della rassegna “Emergenze Musicali” e rivolta ai talenti locali, i Leitmotiv, gruppo tarantino conosciutissimo nella scena musicale “indie”nazionale. Con il loro nuovo spettacolo “MUNN: Lettere dal Coprifuoco”, i Leitmotiv si ritroveranno così in una delle cornici da sempre a loro più consona e naturale, dove daranno vita ad una serata in cui suoni, parole ed immagini (visual art a cura di Giuseppe D’Oria) si mescoleranno in un unico viaggio. La band savese presenterà per l’occasione brani inediti e nuove tracce che andranno a confluire nel loro prossimo progetto discografico in cantiere, di cui questo spettacolo rappresenta una succosa anticipazione live.

Ad affiancare il nucleo storico (Dino Semeraro, Giuseppe Soloperto e Giorgio Consoli) ci saranno sul palco anche Elio Di Menza alla chitarra e tastiera e Luigi Miacola ai fiati. La sfida della band è la ricerca di un nuovo approdo artistico, un’ulteriore tappa della loro carriera, questa volta da un palco trasformato in un immaginifico e purtroppo sempre più attuale “coprifuoco” da cui rivolgere lo sguardo verso il mondo circostante : u’munn appunto, il mondo nella lingua tarantina (ma anche a ben pensarci il suono della parola “luna” in lingua inglese).

Da sempre attenti ai messaggi veicolati tramite la musica, finanche politici nel senso etimologico del termine e quindi legati alle città e alle comunità, i Leitmotiv non faranno di certo mancare al pubblico presente diversi spunti di riflessione. Suggestioni di pensiero che scaturiranno anche dall’attraversamento di un repertorio vasto cui attingere (ben quattro gli album già all’attivo) arricchito negli arrangiamenti da nuove idee. Per quanti parteciperanno a questa serata, che vuole anche essere un volano per riempire il teatro comunale di Taranto di contenuti e musica di qualità indipendente e proveniente dal territorio tarantino, I Leitmotiv hanno previsto anche una piccola sorpresa di benvenuto, dal forte valore simbolico, nel foyer.

Ad aprire la serata alle ore 21 in punto la musica del bravo, anch’egli tarantino, musicista Donnie Guasto. È gradita altamente la puntualità e l’auspicio della band in primis, in una serata del genere, è che non manchi la voglia di sentirsi cittadini del mondo in un’unica comunità, quella umana. Il costo dello spettacolo è di 10 euro per la platea e 8 euro per la galleria: I biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino o tramite il circuito Vivaticket. Spettacolo prodotto da Leitmotiv, Teatro Pubblico Pugliese, Teatro Fusco, Comune di Taranto.

