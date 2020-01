Il CTP indice due concorsi

Due concorsi indetti dal CTP S.p.A.. Il Direttore dell’Azienda di Trasporto Pubblico Locale e l’Amministratore Unico, rispettivamente, Vito Marinelli ed Egidio Albanese, lo scorso 24 gennaio, hanno firmato gli avvisi di selezione pubblica per l’assunzione di due unità da inserire nell’organico aziendale.

In particolare, il primo riguarda l’assunzione di 1 dipendente da inquadrare nell’area operativa Amministrativa e Servizi per acquisire un profilo professionale di Capo unità organizzativa amministrativa – tecnica in base al parametro 230 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Autoferrotranvieri – Area aziendale finanziaria economica.

Inoltre, al candidato o alla candidata che supererà la selezione pubblica verrà fatto sottoscrivere un contratto full – time (ovvero a tempo pieno) di 39 ore settimanali e indeterminato.

In questo primo caso, oltre al godimento dei diritti civili e all’assenza di condanne, per essere ammessi al concorso è necessario aver conseguito la laurea magistrale in Scienze dell’Economia o ad essa equiparata.

I candidati ammessi al concorso, inoltre, dovranno sottoporsi ad una prova scritta e ad una orale.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata alla segreteria del CTP S.p.A. in via del Tratturello Tarantino n 5/7 a Taranto entro e non oltre le ore 12.00 del 28 febbraio 2020. Le prove di selezione si svolgeranno nella data pubblicata sul sito internet aziendale http://www.ctptaranto.com

Il secondo concorso, anche in questo caso rivolto ad un’unità (1), riguarda l’assunzione con contratto full – time per 39 ore settimanali, a tempo indeterminato, di una figura da inquadrare come responsabile di Unità operativa tecnica complessa in base al parametro contrattuale 250, da inserire nella prima area professionale.

Per quel che riguarda quest’ulteriore avviso pubblico, oltre al godimento dei diritti e all’assenza di condanna, i candidati e le candidate devono avere la laurea magistrale in Ingegneria.

Anche in questa circostanza il termine ultimo per inviare la propria candidatura è quella del prossimo 28 febbraio.

“La nostra azienda, nel pieno rispetto delle leggi e salvaguardando al tempo stesso il bilancio, cerca di stare al passo con i tempi. E, quindi, si pone l’obiettivo di rinnovare il proprio organico inserendo delle figure in grado di offrire -commenta l’amministratore unico del CTP S.p.A., Egidio Albanese – agli utenti e alla comunità il miglior servizio possibile”.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: