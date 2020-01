Cucce per cani randagi nei mesi freddi: confronto associazioni animaliste e Comune

Si è svolta a Palazzo di Città, a Taranto, alla presenza dell’Assessore all’ambiente Anna Tacente, una riunione di lavoro tra i responsabili di associazioni animaliste ed la funzionaria della Direzione Ambiente per una prima valutazione in ordine ad una iniziativa, scaturita da una proposta dei Consiglieri comunali Massimiliano Stellato e Gina Lupo, sul posizionamento di alcune cucce per cani randagi stanziali, non vaganti, sul territorio comunale nei periodi di freddo particolarmente intenso.

Tanto consentirebbe, secondo i proponenti, di continuare a perseguire il concetto di decoro urbano tanto promosso dall’Amministrazione comunale e, in questo modo, disciplinare, con ordine , il prezioso e appassionato lavoro svolto dai tanti volontari impegnati quotidianamente nel comune capoluogo.

Le associazioni presenti (Anpa, Enpa, Anpaa, Odam, Cani e code di nessuno) hanno apprezzato la sensibilità dell’Ente civico su tali problematiche, sottolineando che da parte di precedenti amministrazioni non erano state coinvolte in progettualità in favore degli animali. Esse hanno offerto la loro fattiva collaborazione per perfezionare l’iter procedurale in questione ed accolto l’invito dell’Assessore a proseguire nell’azione di sensibilizzazione sul territorio, per diffondere l’amore ed il rispetto per gli animali.

Le parti hanno concordato ulteriori incontri dopo che le stesse associazioni abbiano predisposto una mappatura dei cani stanziali nel territorio comunale con adeguato corredo fotografico, al fine di un più idoneo quadro della situazione.

(foto di repertorio)

