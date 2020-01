Attività Museo Archeologico Nazionale di Taranto nel weekend 1-2 febbraio

“Al Museo Archeologico Nazionale di Taranto un week-end all’insegna dell’Amore del Mondo antico e dei capolavori del MArTA – dichiara il direttore Eva Degl’Innocenti – con attività per grandi e piccoli e la giornata open day di domenica 2 febbraio: un’occasione per scoprire – con accesso gratuito per tutti – i tesori della Magna Grecia in famiglia e con gli amici. Vi aspettiamo al MArTA!” Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto presenta come sempre una ricca offerta in occasione del week-end 1-2 febbraio, ecco di seguito il programma:

LABORATORI KIDS Sabato 1 febbraio ore 17.00 “I fili della meraviglia”, visita guidata tematica sulla filatura e tessitura , a seguire laboratorio sulla costruzione di un piccolo telaio antico. Età 6/ 10. Costo 10 euro.

VISITE TEMATICHE Sabato 1 febbraio 2020, alle ore 17.00 visita guidata incentrate sul tema “Le nozze nel mondo greco”. Tariffa euro 6,50 + biglietto d’ingresso.

APPROFONDIMENTI TEMATICI Domenica 2 febbraio 2020 ore 11.00 visita guidata “Il corredo delle spose”, approfondimento incentrato su tema mensile “Le nozze nel mondo greco”. Tariffa 5 euro in occasione dell’Openday (biglietto d’ingresso gratuito). L’ingresso al Museo sarà gratuito per tutti.

