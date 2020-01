La pineta di Faggiano acquisita a patrimonio pubblico

Nota di Mino Borraccino, Assessore Sviluppo Economico della Regione Puglia. “Nella mattinata di giovedì 30 gennaio, alle ore 11.00, su invito del sindaco Cardea, saremo col Presidente Emiliano a Faggiano (TA) per un sopralluogo alla pineta, divenuta patrimonio pubblico. A seguire, alle 11.45, parteciperemo ad un incontro pubblico, alla presenza delle scolaresche, delle associazioni e della comunità locale, per un evento che non è eccessivo definire di rilevanza storica. L’acquisizione pubblica della pineta da parte del Comune è la conclusione di un percorso che va avanti da molto tempo e che ho seguito personalmente con il supporto determinante del Presidente, Michele Emiliano.

Grazie all’impegno finanziario della Regione Puglia, questa caratteristica pineta, un bene paesaggistico che ha un’estensione complessiva di circa 148 ettari e presenta un’ampia e pregevole varietà di specie naturalistiche, potrà essere adeguatamente tutelata e valorizzata.

L’iniziativa di giovedì, presa di concerto dall’Amministrazione Regionale e da quella Comunale, rappresenta un esempio positivo di cura dell’ambiente, che viene offerto alle giovani generazioni. Per questa ragione, esprimo, anche a nome del Presidente Emiliano, il mio vivo compiacimento per il fatto che l’incontro si svolgerà presso l’auditorium della scuola media Skanderbeg e che sarà introdotto dai saluti della Dirigente Scolastica dott.ssa Annarita Vozza. Parteciperà l’assessore all’Ambiente del Comune di Faggiano, Piera Fragnelli.”

