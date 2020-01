Due nuovi Ecomoduli a Martina Franca

Dal 30 gennaio 2020 saranno in funzione i 2 Ecomoduli per la raccolta differenziata ubicati nel Parcheggio di Monsignor Olindo Ruggieri. Un eco modulo è riservato alle utenze non domestiche della città che dovranno ritirare gratuitamente le buste con il QR Code dal distributore ivi presente per il conferimento di plastica e alluminio, carta, vetro.

L’altro Ecomodulo potrà essere utilizzato da tutti i cittadini mediante tessera sanitaria. Monteco sarà presente presso l’Ecomodulo per facilitarne la fruizione da parte dei cittadini giovedì 30 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 e martedì 4 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Correlati

Commenta l'articolo: