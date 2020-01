Clochard salvato dai poliziotti

All’alba, una pattuglia della Sezione Volanti ha notato una densa coltre di fumo nero che fuoriusciva dalle finestre di una struttura abbandonata, un vecchio albergo dismesso ormai da anni, sito in viale Virgilio a Taranto.

I poliziotti sanno bene che quel posto, spesso, offre rifugio a soggetti senza fissa dimora e così, senza alcuna esitazione, e grazie anche al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, riescono a farsi strada tra i cumuli di macerie e il denso fumo che aveva ormai saturato gli ambienti rendendo l’aria irrespirabile. Nessuno risponde ai ripetuti richiami degli agenti ma, ad un certo punto, la torcia elettrica illumina la sagoma di un uomo sfinito e in stato di semincoscienza, accasciato su un cancelletto. I poliziotti, immediatamente, lo raggiungono e lo portano di peso fuori dalla struttura, dove riprendono fiato e attendono l’arrivo di personale sanitario che presta all’uomo i primi soccorsi.

Per l’uomo , un 35enne senza fissa dimora, nessuna conseguenza ma solo un grande spavento.

