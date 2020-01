Candidatura capitale della cultura: il comune chiama a raccolta la città

Taranto è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2021 e la preparazione del dossier, così come la programmazione delle attività, non possono prescindere da coloro che ogni giorno vivono ed animano la città. Il Comune di Taranto e il Comitato Promotore, pertanto, hanno deciso di lanciare una call con l’obiettivo di selezionare idee e proposte che partano da operatori culturali, associazioni e imprese che vorranno presentate progetti per condividere spazi, conoscenza e valori che abbiano come filo conduttore il cambiamento.

I veri protagonisti saranno i cittadini e le loro proposte per costruire un dialogo continuo tra amministrazione e territorio. Tutti elementi che contribuiranno a dar vita al dossier di candidatura e al programma delle attività previste per il 2021. E’ una nota di Palazzo di Città.

