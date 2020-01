Calendario eventi della rassegna “Rotte letterarie”, domani la presentazione

Conferenza stampa domani, 29 gennaio, alle ore 10 nel Salone degli specchi di Palazzo di Città: il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l’assessore alla cultura Fabiano Marti illustreranno il calendario eventi della rassegna “Rotte letterarie” che dal 2 febbraio al 4 aprile permetterà di riscoprire la storia letteraria di questa terra.

Storia, letteratura, teatro. La Rassegna «Rotte letterarie – Autori ed eroi nello Ionio” progettata dall’Amministrazione di Taranto guidata dal sindaco Rinaldo Melucci in collaborazione con Crest, Ehtra Beni Culturali, Museion, Nobilissima Taranto, Social Lab e Taranto sotterranea, sarà un percorso tra le principali fonti storiche di eroi e viaggiatori che hanno solcato, vissuto e raccontato il loro percorso nello Ionio e nel territorio della Magna Grecia.

Tra i protagonisti anche il geologo e saggista italiano Mario Tozzi, autore di numerosi programmi televisivi, che sarà nel capoluogo ionico in uno degli undici eventi culturali che il Comune di Taranto ha organizzato nell’ambito del progetto «Polysemi – Park of Literary travels in Greece and Magna Graecia» finanziato dall’Unione Euopea attraverso il programma «Interreg Grecia-Italia» e che vede l’ente ionico partner di progetto insieme al Dipartimento di lettere dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al Dipartimento di Informatica della Ionian University di Corfù, al Ministero greco della Cultura e dello Sport e alla Regione delle Isole Ionie.

