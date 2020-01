Al via l’appalto per la riqualificazione del campo scuola

È stato pubblicato l’avviso pubblico per esecuzione dei lavori riguardanti la “Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento alle vigenti norme e regolamenti del Campo Scuola CONI di Atletica Leggera – Quartiere Salinella in Taranto”, per un valore stimato di € 2.360.319,50 (I.V.A. esclusa).

” Un altro importantissimo tassello – commenta il Sindaco Rinaldo Melucci – si andrà presto ad aggiungere alla dotazione impiantistica sportiva della nostra città e del quartiere Salinella in vista dei Giochi del Mediterraneo. Un quartiere che, dopo l’adeguamento dello Stadio Iacovone, la realizzazione del Campo B, la ristrutturazione del PalaRicciardi, si configurerà sempre di piú come un Hub sportivo di livello nazionale in cui diverse discipline olimpiche potranno essere praticate in impianti all’avanguardia.”

“Le imprese – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Ubaldo Occhinegro – avranno circa un mese (entro 2 marzo) per presentare le proposte migliorative e partecipare al bando. Contiamo si iniziare i lavori in primavera.

In particolare i lavori riguarderanno l’adeguamento ed ampliamento dell’esistente pista di Atletica Leggera (circa 400,00 m a 8 corsie) con nuova pista podistica e percorso siepe ;il rifacimento delle pedane di Atletica leggera per salti in estensione (lungo e triplo); per i salti in elevazione (asta); per i lanci (giavellotto, disco, martello, peso); l’adeguamento del lunotto e pedana utilizzati per salti in elevazione e lanci.

Sarà inoltre rifatto il campo di atletica leggera in erba naturale con relativo sottofondo, impianto di drenaggio e irrigazione, saranno ristrutturati ed ampliati i blocchi spogliatoi e servizi per atleti/addetti, e la casa del custode.

Sarà ristrutturata e adeguata la tribuna spettatori e saranno realizzati locali di servizio e dotazioni sottotribuna.

Saranno in ultimo riqualificati tutti gli spazi a verde interni ed esterni al lotto, le recinzioni, gli accessi e saranno eliminate tutte le barriere architettoniche”.

