Testata e pugno al volto di un coetaneo, individuato e denunciato 27enne

Nonostante la scarsa collaborazione della vittima, in meno di 24 ore gli investigatori della Squadra Mobile di Taranto sono riusciti ad individuare il giovane che sabato scorso, intorno alla mezzanotte, nella centralissima via di Palma, con una testata e con un pugno al volto ha colpito un coetaneo con il quale poco prima aveva avuto un diverbio per futili motivi. La vittima è caduta esanime a terra perdendo coscienza e facendo temere il peggio. L’immediato intervento dei soccorsi, il successivo, pronto ricovero presso l’ospedale SS Annunziata e l’opera provvidenziale dei medici hanno scongiurato che le lesioni al giovane colpito potessero avere tragiche conseguenze.

Di fondamentale supporto per risalire al responsabile del vile atto, l’analisi delle immagini di alcuni sistemi video-sorveglianza presenti nella zona.

L’autore dell’aggressione, un pregiudicato tarantino di 27 anni, è stato riconosciuto dai poliziotti che lo hanno poi rintracciato presso il suo domicilio a poca distanza dal centro.

Nella lavatrice, ancora in funzione, gli agenti della Mobile hanno recuperato il jeans e la felpa indossati quella sera ed immortalati dalle immagini.

Per il 27enne è scatta la denuncia in stato di libertà.

