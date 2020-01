Scoperto market della droga in un circolo ricreativo, un arresto

I carabinieri della Stazione di Massafra (TA) hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 22enne del posto con precedenti di polizia specifici. I militari, nel corso di un predisposto servizio, dopo aver atteso l’arrivo del gestore, hanno effettuato una perquisizione all’interno di un circolo ricreativo, nel centro urbano di Massafra, rinvenendo, dietro un termosifone, gr. 100 di hashish suddivisi in tre confezioni, gr.3 di eroina e gr. 1 di marijuana, nonché la somma di 350 euro, in banconote di vario taglio, sequestrata in quanto ritenuta il provento dell’attività illecita.

Il 22enne, condotto in caserma, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica Jonica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Lo stupefacente sequestrato, sarà analizzato nei prossimi giorni dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

