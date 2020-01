Incontro pubblico tra Comune di Taranto e ASVIS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile)

Venerdì 31 gennaio 2020 con inizio alle ore 11 Teatro Fusco, via Ciro Giovinazzi 49 – Taranto. Entra nel vivo ECOSISTEMA TARANTO , strategia di transizione economica, ecologica ed energetica del comune di Taranto, un nuovo modello di governance sostenibile dello sviluppo della città.

Attraverso quattro assi di intervento (Culture dell’Abitare, Accessibilità e Connessione, Innovazione di Processo e Spazio alla Comunità), il programma ECOSISTEMA TARANTO è volto alla creazione di una forma di governance della rigenerazione urbana e territoriale in cui il partenariato pubblico-privato ha un ruolo attivo, entrando in diretto contatto con la pubblica amministrazione e concorrendo alla elaborazione di politiche pubbliche più adeguate a intervenire nella realtà complessa della città di Taranto, agevolando l’impiego di risorse, materiali e immateriali, sottoutilizzate per il superamento dell’emergenza territoriale e della monocultura con la creazione di una economia circolare alternativa conforme al paradigma della sostenibilità dell’Agenda 2030.

In occasione della firma del Protocollo “Individuazione di criteri di valutazione e monitoraggio delle performance ECOSISTEMA TARANTO – Strategia di transizione ecologica, economica ed energetica della Città di Taranto” tra Comune di Taranto, Asvis, Camera di Commercio di Taranto , Centro di Cultura per lo Sviluppo “G. Lazzati” e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”- Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità (CEA4S) i sottoscriventi si impegnano a stabilire una collaborazione per l’approfondimento degli indicatori di sostenibilità dell’Agenda 2030 riferiti all’impatto derivante dall’attuazione della strategia ECOSISTEMA TARANTO.

