Grottaglie: luna park gratis per i minori di famiglie con fragilità socio-economica

In occasione dei festeggiamenti patronali in onore del santo Patrono, il Sindaco e la Giunta comunale hanno posto particolare attenzione alle fasce più fragili della nostra comunità con alcune semplici ma importanti iniziative. Per i minori, il Sindaco e la Giunta comunale hanno chiesto e ottenuto dai giostrai i biglietti per il Luna Park, realizzato come ogni anno nella zona Campitelli, da mettere a disposizione dei bambini di famiglie con fragilità socio-economica. I biglietti saranno distribuiti a partire dal 27 gennaio 2020, dall’ufficio dei Servizi Sociali, nel numero offerto dagli stessi giostrai, ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

L’altra iniziativa riguarda le persone con disabilità che vogliano visitare il sito della Focra. L’assessorato ai servizi sociali mette a disposizione gratuitamente il proprio pulmino bianco, munito di pedana, le mattine del 28, 29 e 30 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 11,00. La persona disabile che ne farà richiesta, accompagnata da una persona di fiducia, sarà prelevata dal proprio domicilio, condotta sul posto e accolta dai maestri che hanno realizzato la Focra e dal personale della Pro Loco, disponibile a dare informazioni e curiosità legate al nostro tradizionale ma sempre emozionante rito del Fuoco. Per prenotare il trasporto, occorre chiamare l’ufficio dei servizi sociali al seguente numero 0995620210 oppure inviare una mail a soc@comune.grottaglie.ta.it

E’ una nota di Ciro D’Alò, Sindaco della Città di Grottaglie.

