Castellaneta, il Comune cerca professionisti per elaborare il Peba

Il Comune di Castellaneta ha bandito due avvisi pubblici per selezionare professionisti per la redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba) e per la consulenza relativa alle condizioni tecniche di ammissibilità, di interventi edilizi in zona perimetrata dal vincolo dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), di pericolosità idraulica e geomorfologica. Per quanto riguarda l’elaborazione del Peba, il corrispettivo previsto è di € 8.000 a favore del professionista, a cui sarà affidato l’incarico di redarre questo fondamentale strumento urbanistico, propedeutico alla rimozione di tutte le barriere architettoniche degli spazi ed edifici pubblici in area urbana, così come previsto dalle linee programmatiche adottate dall’Amministrazione Gugliotti.

Infatti, i Peba prevedono da un lato la rilevazione e classificazione di tutte le barriere architettoniche presenti in edifici pubblici o spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini) e dall’altro le proposte progettuali per l’eliminazione delle barriere presenti, con la relativa stima dei costi e la pianificazione degli interventi per la rimozione.

«Nella nostra visione di città, abbiamo in mente una “Castellaneta Zerobarriere”, in cui tutti i cittadini – commenta il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti – possono facilmente muoversi e accedere agli spazi pubblici. E’ un impegno che abbiamo messo nero su bianco nel nostro programma di governo. con l’obiettivo di completare il lavoro già avviato negli scorsi anni, per abbattere tutte le barriere architettoniche di Castellaneta e della Marina». Per quanto riguarda la selezione di professionisti per le consulenze sul vincolo del Pai, la selezione riguarda esperti in Idraulica e Geologia, per provedere ad esercitare le funzioni previste dall’art. 4 della Legge Regionale n. 19 del 19/07/2013, relativa all’espressione del parere tecnico delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

I professionisti selezionati supporteranno l’Ufficio Urbanistica, per l’evasione tempestiva dei procedimenti e riceveranno un corrispettivo di € 250,00 a pratica esaminata. Per entrambe le selezioni, i professionisti hanno tempo sino alle ore 12 del 7 febbraio p.v. per inviare la propria candidatura, utilizzando l’apposita modulistica e lo schema previsto dall’avviso pubblicato nell’albo pretorio dell’ente.

