Borraccino su Parco regionale del Mar Piccolo

“L’istituzione del Parco naturale del Mar Piccolo, prevista dalla legge regionale n. 49 del 18 novembre 2019 approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, può rappresentare una straordinaria occasione di condivisione ampia da parte di tutte le realtà istituzionali, associative, economiche, rappresentative di interessi diffusi, presenti a Taranto che devono avere la capacità di mettere al centro le prospettive strategiche riguardanti lo sviluppo della città e dell’area jonica, nell’ottica di un nuovo modello economico fondato soprattutto sulla sostenibilità ambientale.

Sarebbe un errore se questa occasione venisse sciupata.

L’istituzione di questo Parco naturale rappresenta un obiettivo strategico per il Governo regionale e ringrazio, per la passione e per il contributo fornito in tutti questi anni su questa materia, il collega consigliere regionale Gianni Liviano, primo firmatario della proposta di legge di istituzione del Parco del “Mar Piccolo”.

Ora siamo nella fase di definizione dei contenuti e di perimetrazione delle aree, e se è necessario compiere uno sforzo in più per evitare dissidi e frammentazioni che nuocerebbero al raggiungimento di questo importante risultato, ritengo che tutti i soggetti coinvolti debbano porsi in uno spirito costruttivo e collaborativo, lavorando e confrontandosi per superare eventuali criticità in una logica partecipativa che non può prescindere dal dialogo e dall’analisi approfondita del contesto.

Da questo punto di vista la conferenza di servizi già avviata dalla Regione Puglia è la sede naturale dove questo confronto tra diversi attori, istituzionali e non, deve e può svilupparsi serenamente al fine di individuare le migliori soluzioni in modo da rendere l’istituzione del Parco regionale del Mar Piccolo non un mezzo per introdurre un ulteriore fardello di vincoli burocratici che possa pregiudicare imprese e lavoratori, ma una opportunità in grado di rilanciare l’identità di Taranto, le sue specificità e farle abbracciare nuovi (ma forse sarebbe meglio dire antichi) modelli di vita e di sviluppo, lontani dal ricatto tra salute e lavoro.

Questo, certamente, sarà nelle prossime settimane il mio approccio su questo tema, interessato solo ad affrontare e a superare tutti i problemi che possano pregiudicare la necessaria e auspicata istituzione del Parco regionale del “Mar Piccolo”.

Si tratta di un obiettivo a portata di mano che dobbiamo tutti avere la capacità di cogliere per la crescita armoniosa e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.”

Lo scrive in una nota Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Correlati

Commenta l'articolo: