Capriulo e Zaccheo: Realizzare a Taranto un impianto per la cremazione delle salme

“I recenti provvedimenti approvati nel consiglio comunale di Taranto in materia cimiteriale, le diverse discussioni aperte e le sollecitazioni che ci pervengono dai nostri concittadini impongono alla nostra attenzione un tema molto delicato: quello del rispetto della volontà dei nostri cari e dei familiari che scelgono la cremazione.

Dai dati in nostro possesso le richieste di cremazione nella nostra città sono in costante aumento: nello scorso anno sono state poco meno di 200.

Il posto più vicino per poter ottenere la cremazione è quello di Bari, con altre possibilità a Foggia Avellino e Salerno.

Quindi i nostri concittadini, ma più in generale i cittadini della provincia di Taranto, in un momento così delicato nella vita di ogni famiglia, sono costretti a sobbarcarsi un viaggio lungo, oltre anche che ad un costo importante e più alto. A ciò si aggiungono anche i tempi burocratici e di attesa che tendono anche ad allungarsi.

Nell’ultimo periodo, in considerazione delle rigorose norme igienico-sanitari e per lo speciale trasporto, si è anche determinato un problema presso il cimitero di Taranto San Brunone, che ha costretto l’amministrazione a definire nuove regole più stringenti, per evitare lunghe soste con problemi per tutti. Valutata la normativa vigente ed in particolare la speciale norma regionale (la n. 34 del 2008), la competenza ad indicare il fabbisogno degli impianti crematori, individuandone la localizzazione, di concerto con i comuni, spetta alla Provincia di Taranto. Ai Comuni spetta la realizzazione degli impianti crematori.

A nostro avviso la città capoluogo di Taranto, considerato il bacino di utenza, la posizione geografica, le potenzialità dei suoi due grandi cimiteri urbani, gli ampliamenti in corso, si deve candidare alla possibilità di realizzare in tempi brevi un impianto crematorio.

Superando anche le incertezze del passato su iter amministrativi mai giunti a conclusione.

Sappiano che su questo incontriamo la sensibilità di tanti consiglieri comunali che già si sono espressi a favore ed insieme avanzeremo specifica proposta.”

Nota Stampa dei Consiglieri comunali di Taranto, Capriulo e Zaccheo.

Correlati

Commenta l'articolo: