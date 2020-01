Taranto: la Polizia locale acquista le prime quattro biciclette a pedalata assistita

In linea con il piano di Ecosistema Taranto e con gli obiettivi dell’amministrazione Melucci di fornire più sicurezza e controllo del territorio con maggiore prossimità ai cittadini, la polizia locale ha acquistato le prime quattro biciclette a pedalata assistita. “La volontà – fa sapere l’assessore alla polizia municipale Gianni Cataldino – è quella di presidiare in questa prima fase il centro storico, parchi pubblici e aree commerciali.

L’obiettivo è quello di aumentare il presidio di queste aree riducendo i tempi rispetto a quelli delle pattuglie a piedi e riuscendo così a coprire un raggio d’intervento più ampio. Il servizio sarà poi esteso anche ad altre zone della città. La possibilità di garantire una presenza più capillare per le strade crea le condizioni per accrescere di fatto la sicurezza, non solo percepita, rispondendo a quelle che riteniamo le istanze fondamentali dei cittadini”.

Correlati

Commenta l'articolo: